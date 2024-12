La Fiscalia francesa investiga com a homicidi involuntari l’accident mortal d’autocar a Portè

Verificat per

La Fiscalia de Marsella ha acusat de dos delictes d’“homicidi involuntari per incompliment deliberat d’un deure particular d’assistència o de seguretat” el conductor del bus accidentat diumenge a la tarda a Portè-Pimorent (França), en què van morir dues persones i 32 més van resultar ferides.

En un comunicat, assenyala que encara hi ha “diversos ferits hospitalitzats, tant a França com a Espanya”, entre els quals hi ha el conductor, “de nacionalitat espanyola”. A més, eleva a 48, davant dels 47 que s’assenyalaven fins ara, el nombre d’ocupants del vehicle, que va xocar diumenge passat contra una cornisa rocosa al municipi de Portè- Pimorent, a prop d’Andorra.

A l’autocar hi viatjaven 48 passatgers en una ruta organitzada entre l’Hospitalet de Llobregat i el Principat, i el vehicle va xocar amb un mur quan tornava al seu destí, segons les primeres hipòtesis per una fallada dels frens del vehicle, que tenia la ITV caducada des de l’octubre del 2023 i estava “obligat” a passar una inspecció tècnica cada sis mesos per prevenció.

La finalitat de la Fiscalia de Marsella “és determinar amb certesa la identitat de totes les víctimes, les condicions d’organització d’aquest transport i la causa de la pèrdua de control del vehicle que va provocar l’accident”. Diversos ferits segueixen hospitalitzats a França i Espanya.