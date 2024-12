Ferrariman publica el vídeo de l'accident en l'avioneta

Publicat per Redacció Andora la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ferrariman, el nom de l'empresari i influencer Xavier Caballol fins fa uns mesos, al moment que va tenir un greu accident d'avioneta el 19 d'octubre a Viladamat, Girona, ha fet públic el vídeo del sinistre. En els imatges compartides a les xarxes socials es pot veure des de l'interior de la cabina com Caballol pilota l'aparell i va fent la maniobra d'aproximació a l'aeròdrom però en un moment l'avioneta comenaç a perdre altura i comença a caure a molta velocitat.

L'empresari afirma en la publicació compartida ahir que ha decidit pujar el vídeo "tot i ser traumàtic per a nosaltres, amb la finalitat d'ajudar a pilots i futurs pilots a prevenir accidents". Caballol remarca que "ens venen que l'aviació ultralleugera és molt segura i per experiència afirmo que no ho és" i agrega que es tracta d'un món "preciós" que reservaria per a pilots comercials i per privats amb moltes hores de vol i experiència.

El pilot d'ultralleuger reitera que no tornarà a volar, tot i tenir la llicència, i recalca que el vídeo vol que serveixi per "callar les boques que no tenen ni idea d'aviació i escriuen barbaritats inventades sobre l'accident". Xavier Caballol es refereix a les informacions que indicaven que anava fent viratges minuts abans d'estavellar-se contra el terra. En la publicació exposa que havia practicat la maniobra "centenars de vegades" i mai havia tingut una "pèrdua tan violenta i caure com una pedra". I apunta que desconeix si va patir "un corrent descendent, tèrmic, un canvi de vent ja que teníem vent molt laminar".

L'accident es va produir quan l’avioneta Tecnam P92 ECHO S on viatjaven Caballol i la seva parella, Alba, realitzava un vol des de l’aeròdrom de la Cerdanya fins a l’aeròdrom de Viladamat. Els dos ocupants van patir lesions molt importants i han hagut de passar setmanes hospitalitzats i encara van en cadira de rodes mentre es recuperen dels problemes de mobilitat. L'influencer va anunciar que aquesta experiència dura li ha portat a enterrar el personatge de Ferrariman i fins i tot s'ha desfet del vehicle que protagonitzava els seus continguts, el Ferrari, com mostra en un vídeo del 9 de novembre.