Ferrariman anuncia que no tornarà a pilotar

L'empresari Xavier Caballol, més conegut com a Ferrariman, ha anunciat en un vídeo publicat al seu canal de Youtube que no tornarà a pilotar després de l'accident d'avioneta que va patir el passat 19 d'octubre, i que li ha provocat diverses lesions a la cama dreta i a la cara. Caballol també ha reconegut que pateix estrès postreumàtic "quan tanco els ulls veig l'accident, i com l'avioneta baixa cap a terra" ha explicat l'empresari, reconeixent que li costa dormir.

En el vídeo, on se'l veu estirat al llit de l'hospital, amb la cama embenada i algunes ferides al front, Caballol ha reconegut que "el dolor físic és important, però el dolor mental és més difícil de portar", tot agraint la feina de les persones involucrades en el seu rescat i en la seva atenció hospitalària, recordant que per ell, "aquests sí que són treballs nobles".

Segons Caballol, ells sortien de la Cerdanya i anaven direcció Pals, passant per Viladamat, on tenien la intenció de realitzar diversos vídeos d'enlairaments amb l'avioneta, anomenats "touch&go" en anglès. "Entràvem a la pista 09, que és una pista molt xula, perquè s'hi entra fent una aproximació pel bosc, i vam realitzar un primer "touch&go" i en el segon, que no l'hauria d'haver fet, vaig virar, però a causa del vent i de la forma que vaig fer el gir, vaig perdre el control i l'avioneta va caure" ha relatat Ferrariman.

Caballol ha explicat que la seva mare no s'ha separat d'ell en cap moment, i ha volgut explicar que la seva parella es troba estable, però en una altra habitació, "perquè necessita un tractament diferent".

"Aquí t'adones compte de com es valora a una persona, i és bàsicament per la seva humanitat" explica Ferrariman mentre parla sobre el seu company d'habitació, que diu que l'ha ajudat molt a reconfortar-se en moments durs. "És un aprenentatge molt fort i hi haurà canvis en la meva vida" apunta l'empresari, tot mostrant com està passant aquests moments, amb la veu trencada.

"M'han dit que la recuperació serà un procés molt llarg, no sé quan tornaré a caminar. Però no és el que més m'importi, el que més m'importa és l'Alba, la meva parella, que estigui bé. Quan ella es recuperi, em començaré a centrar en mi i en la meva recuperació" ha finalitzat Caballol.