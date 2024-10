L'empresari Xavier Caballol 'Ferrariman' pateix un accident d'aviació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'empresari andorrà Xavier Caballol, més conegut com 'Ferrariman', ha estat involucrat en un accident d'aviació. Els fets van ocórrer la tarda de dissabte, prop del camp d'aviació de Viladamat, on es va accidentar l'avioneta del conegut influencer, que viatjava amb la seva parella. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís prop de les 19 hores i es van traslladar als llocs dels fets, on es van trobar amb l'aparell accidentat.

Un cop fets els treballs d'excarceració, per alliberar a l'empresari i a la seva parella, els serveis d'emergències mèdiques els van evacuar a l'Hospital Josep Trueta per ser tractats de les seves ferides. La noia, de 26 anys, ha resultat ferida greu, mentre que Caballol, en estat menys greu, es troba al mateix hospital a l'espera de ser pujat a planta.