Casal defensa que els càrrecs de Ciutadans Compromesos donen suport a l'acord amb la UE

"Els càrrecs institucionals de Ciutadans Compromesos (CC) estan d'acord en seguir endavant" amb l'acord d'associació amb la Unió Europea, ha assegurat avui Guillem Casal després que la formació massanenca decidís anit donar llibertat de vot quan hi hagi la consulta popular. El ministre portaveu ha manifestat en la roda de premsa posterior a la reunió del gabinet que el Govern es queda amb el posicionament que tenen els representants de CC com el president del grup parlamentari, Carles Naudi, que ha assegurat "va fer una defensa contundent" de l'acord en seu parlamentària remarcant que "és essencial" i alertant dels escenaris que vindran si no s'aprova l'acord negociat amb Brussel·les.

Casal ha subratllat a més que dins del Govern hi un ministre i un secretari d'Estat membres de CC, Raúl Ferré i David Forné, "que tenen el mateix posicionament de defensa de l'acord per poder mantenir l'status quo d'Andorra com la coneixem actualment i millorada" en els propers anys. I ha ressaltat que "deixar caure l'acord és una situació de terreny desconegut" i ha reconegut que quan hi ha una consulta popular hi ha llibertat de vot al moment de dipositar la papereta.

Guillem Casal ha valorat que després de la reunió del cap de Govern amb el vicepresident de la Comissió Europea dilluns "s'obre un termini de pausa perquè Andorra ha fet la feina de negociació i de revisió i ara és la Comissió qui l'ha d'analitzar". I ha afegit que la situació "no està al nostre abast" per fixar terminis alhora que ha pronosticat que "no s'eternitzarà" la revisió a Europa i que estarà en els primers mesos del 2025 "i llavors decidirem el camí però hem d'esperar la decisió de la Comissió Europea".