La data del referèndum de l’acord amb la UE s’endarrereix per la revisió jurídica

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La data del referèndum de l’acord d’associació es retardarà. La causa, la revisió jurídica de l’acord a la Unió Europa. El retard es va conèixer ahir després de la reunió que el cap de Govern, Xavier Espot, va mantenir a la tarda a Brussel·les amb el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maros Sefcovic, per parlar de l’estat d’avançament dels aspectes relacionats amb l’acord d’associació. Segons el representant de la Comissió Europea, els terminis inicialment previstos per a la finalització de la revisió jurídica del text s’hauran de prolongar. Aquest fet, en conseqüència, també afectaria la data de la consulta que s’ha de celebrar a Andorra. El vicepresident executiu de la Comissió va voler recordar que es tracta d’un procediment habitual per a textos internacionals d’aquesta envergadura, segons recull el Govern en un comunicat de premsa.