Ciutadans Compromesos dona llibertat de vot per l'acord amb la UE

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ciutadans Compromesos ha donat llibertat a cada militant del partit per votar el que cregui convenient pel que fa a l'Acord d'Associació. La formació argumenta aquesta decisió en que no vol contribuir a "l'actual clima de politització" d'un tema "cabdal" per al futur del Principat. Segons el comunicat del grup parlamentari el "compromís" per la seva part, amb el pacte d'estat és "ferm".

D'altra banda, expliquen, l'assemblea ha servit per recapitular les taques dutes a terme durant el primer any de mandat. Així doncs, destaquen la suspensió de nous plans parcials i l'aplicació d'un sistema de quotes per a la construcció per ajudar a "fomentar un creixement equilibrat". També remarquen la creació del centre de dia de la gent gran, i el desviament de la Massana. En paral·lel, comenten, s'està treballant en un projecte de dinamització i embelliment de la parròquia. A més, Ciutadans Compromesos recorda que ha presentat les esmenes al Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge.