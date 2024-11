Govern felicitarà Donald Trump quan prengui possessió del càrrec

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern felicitarà el nou president dels Estats Units, Donald Trump, el pròxim 20 de gener, quan serà investit al càrrec. Així ho ha fet saber en un comunicat aquest migdia, arran de les paraules de la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, on demanava que Govern felicités els nous líders mundials via carta oficial. L'executiu ha recordat que "la pràctica general del Govern basada en els costums internacionals consisteix a felicitar els alts càrrecs públics electes quan prenen possessió del càrrec."

D'altra banda, l'executiu també ha volgut remarcar, en el seu comunicat, que "els membres del Govern feliciten els seus homòlegs formalment sense entrar en valoracions altres que el manteniment de les bones relacions diplomàtiques i el respecte dels resultats d’unes eleccions amb garanties democràtiques que reflecteixen la voluntat dels electors."

Prèviament, Montaner havia esmentat que "un cap de Govern no ocupa el càrrec per expressar les seves emocions, sinó per representar i servir el seu país. Aquesta tasca comença per la diplomàcia internacional i el respecte a la neutralitat d'Andorra".