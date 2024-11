La victòria de Trump es rep amb prudència i disgust a Andorra

La victòria als comicis de Donald Trump s’està fent ressò arreu del planeta i no perquè aquesta pogués ser una sorpresa, sinó per la repercussió exterior del que sigui, segurament, el país més influent del món. Des del Govern, el ministre portaveu, Guillem Casal, va traslladar la felicitació al president Donald Trump per la seva elecció i va ressaltar que “Andorra sempre ha tingut unes relacions diplomàtiques i bilaterals amb els Estats Units sigui quin sigui el color de l’administració”. Tot i no entrar a valorar els resultats, Casal va recordar que les relacions ja van existir amb Trump vuit anys enrere en el seu primer mandat”.

Per a dos excaps de Govern, les visions són també diferents. Per una banda, Jaume Bartumeu creu que els resultats deixen “una situació preocupant” i que es pot obrir una via al “despotisme il·lustrat” que posi “en perill” la democràcia. “És la derrota de les dones i els migrants i la victòria dels magnats de les finances”, va dir l’exmandatari. Per l’altra banda, Albert Pintat considera que cal respectar els resultats i atribueix l’èxit de Trump a haver sabut “representar el disgust de la gent” cap a l’administració Biden, la qual ha estat “feble”, i Harris només n’ha estat una “continuïtat”. “Harris representa el moviment woke i Trump els evangelistes: ordre, disciplina i també llibertat”, va comentar l’exlíder liberal, que va afegir que “els electors han volgut un canvi brusc d’estil”.

Especialment rellevant és també la visió de l’exambaixador del país als EUA i a l’ONU, Juli Minoves, el qual durant més de dues dècades ha viscut en terres nord-americanes. Per a Minoves, la inflació “s’ha sentit molt en la població malgrat que la macroeconomia amb Biden ha estat bona”. En aquest sentit, el politòleg obre la porta a “una possible revifada del proteccionisme” que pot afectar Europa quant a la innovació i la tecnologia, que controlen els EUA i la Xina. Un proteccionisme que, per a Bartumeu, pot beneficiar la Xina comercialment si els EUA miren de tancar més les seves fronteres.

Tanmateix, Pintat veu també en el sector de les tecnologies el taló d’Aquil·les de la Unió Europea, la qual “ha de reaccionar perquè ningú pot privar-se d’elles”. A més, considera que Europa ha perdut molta força i competitivitat i que, amb Trump, potser el Vell Continent “es posa les piles”. Del mateix parer és l’exlíder del PS, que vaticina que Europa ha de buscar una resposta “reforçant-se”.

UCRAÏNA

Una altra de les carpetes sobre la taula és la dels conflictes armats. En campanya, el candidat republicà va comentar que no començaria guerres, sinó que les frenaria. Una voluntat que encara està per veure, però que afectaria militarment, per exemple, a Ucraïna, gran beneficiari armamentístic per part dels EUA. “Estic disgustat amb l’elecció de Trump, és una mala notícia per a Ucraïna per descomptat”, va apuntar el cònsol honorari del país, Toni Zorzano, que va afegir que “Trump és un tonto, però la persona dolenta és Elon Musk”.