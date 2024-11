Montaner demana a Govern que feliciti els nous líders mundials via carta oficial

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant demana urgentment a Govern que respecti la neutralitat del país i feliciti els nous líders mundials via carta oficial, així ho explica el partit en un comunicat enviat a la premsa aquest matí. El partit defensa la neutralitat que "ha estat un pilar fonamental de la nostra identitat nacional" i ha permès mantenir relacions diplomàtiques equilibrades amb tots els estats, apunta el grup polític.

La presidenta del grup parlamentari, Carine Montaner, ha expressat que: "un cap de Govern no ocupa el càrrec per expressar les seves emocions, sinó per representar i servir el seu país. Aquesta tasca comença per la diplomàcia internacional i el respecte a la neutralitat d'Andorra".