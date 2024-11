Xavier Caballol acaba amb Ferrariman

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ferrariman deixa d'existir. Així ho ha confirmat Xavier Caballol, qui donava vida a aquest personatge tan polèmic a les xarxes socials, a través d'un vídeo al seu canal de YouTube. L'anunci arriba unes setmanes després del seu accident d'avioneta a Viladamat, Girona, quan viatjava amb la seva parella, qui també va patir ferides greus. "Estic fent canvis al meu Instagram i a les xarxes socials, després del que ens ha passat", comença dient al vídeo, explicant la seva decisió.

"A partir d'ara seré jo, mataré a tots els personatges", comenta Caballol, que afegeix que "Ferrariman ha mort a l'accident d'avioneta, només hem sobreviscut l'Alba i jo". Exposa que "abans m'ho passava bé perquè ho feia des de l'humor", però després de tot l'ocorregut "són coses que ja no tenen sentit". L'empresari andorrà assegura que "les xarxes són molt perilloses, es genera molt odi i coses molt negatives que no vols a la teva vida", tot indicant que "que la gent et desitgi la mort a tu i a la teva parella són coses molt fortes que et deixen pensant i no val la pena, aquest no és el sentit de la vida".

Tot i això la seva presència a les xarxes socials continuarà en una altra direcció "molt més personal". "Vull dedicar la meva vida a la gent que estimo, a la meva parella, a la meva família i a viure el millor possible, vull ajudar a la gent amb el meu contingut", ha afirmat l'influencer.