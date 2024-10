Ferrariman es recupera de l’accident iestà ingressat a planta

Xavier Caballol, l’influencer andorrà conegut com a Ferrariman, es recuperava ahir a l’hospital Josep Trueta de Girona de l’operació a què va ser sotmès a causa de les lesions per l’accident de l’avioneta que pilotava disssabte a la tarda, prop del camp d’aviació de Viladamat. A l’aparell anava acompanyat de la seva parella, Alba, que segons els comunicat del Sistema d’Emergències Mediques (SEM) la seva situació ahir era més greu que la de Caballol.

Els bombers de la Generalitat van rebre l’avís prop de les 19 hores i es van traslladar als llocs dels fets, on es van trobar amb l’aparell accidentat. Un cop fets els treballs d’excarceració, per alliberar l’empresari i la seva parella, els serveis d’emergències mèdiques els van evacuar a l’Hospital Josep Trueta per ser tractats de les ferides. La noia, de 26 anys, va resultar ferida greu i a la tarda ja estava a planta, mentre que Caballol, de 49 anys, en estat menys greu, es trobava al mateix hospital a la sala de reanimació per despertar-se de l’anestèsia, Després va ser conduït a planta. A les sis, però, un vídeo publicat a YouTube amb l’avioneta va despistar la gent. Estava programat.

Ferrariman havia comprat de segona mà un Tecnam P92 Echo, i és un pilot novell perquè disposa de fa poc la llicència per pilotar. Dissabte van volar a Puigcerdà i va ser de tornada quan van patir l’accident.