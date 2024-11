Interior conclou que no hi ha cap negligència en el suïcidi del pres

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d'Interior no depurarà responsabilitats pel suïcidi d'un reclús la setmana passada a la Comella perquè la investigació que s'ha fet conclou que "no hi ha hagut negligència" en l'atenció al jove de 28 anys, segons ha assegurat Guillem Casal en la roda de premsa d'aquesta tarda. El ministre portaveu ha remarcat que "en aquest cas res ha fallat" i que no hi ha responsabilitat per part de les persones que treballen a la presó i ha insistit que "no han fallat els protocols" i el centre penitenciari complia el que fixava la condemna de l'intern, que va establir que havia d'estar a presó "en règim ordinari".

Casal ha negat que l'intern hagués protagonitzat altres temptatives d'autolesió i ha indicat que el ministeri dona per tancat el cas. L'informe ha estat fet pels comandaments que intervenen en aquests casos i s'ha recopilat els elements "per si calia depurar responsabilitats i evidencien que no". El ministre ha destacat que l'informe s'ha fet "amb la màxima celeritat" i de manera neutra.

Guillem Casal ha defensat que el centre penitenciari té tots els elements perquè els condemnats compleixin la pena "amb la màxima seguretat" i es va acatar una decisió judicial que establia que el reclús no requeria cap atenció específica. El jove traspassat a la seva cel·la fent servir els llençols tenia reconeguda una discapacitat per la Conava i havia patit episodis d'assetjament per part d'altres interns que el rebutjaven per les seves condicions particulars, segons va poder saber el Diari hores després de l'òbit.

El portaveu de l'executiu ha recalcat en la compareixença després del consell de ministres que les autoritats judicials no havien determinat cap atenció diferent de la resta d'interns per al jove difunt. I en ser qüestionat sobre la necessitat d'un espai per a condemnats amb necessitats psiquiàtriques ha manifestat que els estudis que va anunciar la titular de Justícia i Interior, Ester Molné, per dotar de més recursos i atendre millor els presos formen part de la voluntat del Govern de dotar del màxim de recursos idonis a les persones "estiguin en llibertat o a presó".