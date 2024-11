El suïcidi a la Comella posa en dubte l’atenció als presos

L’atenció que reben els interns de la Comella està en dubte després del suïcidi d’un jove de 28 anys anit a la cel·la. El pres havia protagonitzat altres episodis d’autolesió i dimarts passat va ser trobat fent servir els llençols, cosa que semblava un intent de llevar-se la vida. Tot i així el reclús, de nacionalitat andorrana, no va quedar sotmès a un control especial per si tornava a repetir aquests comportaments. Els agents del centre penitenciari van portar l’intern a la infermeria i després de rebre atenció sanitària i comprovar que estava bé, des de la infermeria es va valorar la situació i es va considerar que no calia internar-lo a la cel·la de vigilància, tal com van demanar els zeladors, segons ha pogut saber el Diari. Les fonts consultades van explicar que durant la jornada de dimecres el jove estava especialment nerviós perquè pensava que el seu pare podria estar a València, a la zona afectada per les inundacions que han causat desenes de morts. Els carcellers van permetre-li fer una trucada i el pres se’n va anar a dormir. I va ser en la revisió pel mòdul que va fer un agent a la una de la matinada quan va descobrir en mirar per la reixeta de la porta que l’intern s’havia suïcidat.

El ministeri d’Interior i la direcció d’Institucions Penitenciàries han obert una investigació per aquests fets i la falta de vigilància específica al jove pels antecedents que tenia és un dels elements essencials que s’han d’aclarir. Els dubtes que han sorgit posen en entredit si es van adoptar les mesures correctes ateses les circumstàncies del reclús i si els protocols d’actuació d’atenció que hi ha al centre penitenciari donen resposta a les necessitats dels interns amb conductes d’autolesions.

El jove estava ingressat a una cel·la al mòdul de condemnats ja que complia una condemna ferma de 16 mesos per un delicte de violència. El reclús va entrar a la Comella el novembre del 2023 i estava a punt de complir el termini necessari per accedir al règim de semillibertat per passar part de la jornada fora del centre penitenciari. La situació personal del difunt a la presó era especial a més perquè tenia reconeguda una discapacitat per la Conava i els problemes que li comportaven aquestes disfuncions havien provocat el rebuig d’altres presos. La direcció del centre havia arribat a posar-lo en un mòdul separat puntualment per evitar episodis d’assetjament i enfrontament amb els interns que hauria patit, segons ha pogut saber el Diari.

L’empresonament al difunt se li va imposar per una ordenança penal per una agressió a la parella a qui li havia trencat el nas en donar-li un cop de cap, segons les fonts consultades. I aquesta no era la primera estada a la presó perquè havia estat condemnat amb quatre joves més per entrar per la força el 29 d’abril del 2021, durant el confinament de la covid, en un pis de l’edifici Domus d’Andorra la Vella. El grup va irrompre a l’habitatge per reclamar els diners que havien pagat per comprar cànnabis, ja que no van rebre la droga. El Tribunal de Corts va considerar els joves autors dels delictes majors d’amenaces condicionals amb arma i violació de domicili amb violència i intimidació.

La direcció del centre va lamentar ahir els fets i va assenyalar que el jove no havia provocat problemes durant l’internament a la presó i no era objecte de cap règim especial de vigilància. La Comella tenia ahir 74 interns, dels quals 30 són presos preventius a l’espera de la celebració d’un judici per determinar la condemna pels fets que els han portat a ser empresonats.