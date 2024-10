Un pres de 28 anys se suïcida a la cel·la

Publicat per Ignasi de Planell Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove de 28 anys s'ha tret la vida aquesta nit a la presó de la Comella. Els fets han succeït a la cel·la on estava ingressat i els agents de presons l'han trobat sense vida en una revisió que han fet a les 23 hores. El jove estava sol a la cel·la al mòdul de condemnats ja que complia una pena ferma de 16 mesos per un delicte de violència des del novembre del 2023. L'intern estava a punt de complir el termini per accedir al règim de semillibertat que li permetria passar part de la jornada fora del centre de reclusió.

El pres traspassat anit va ser jutjat amb quatre joves més per irrompre el 29 d'abril del 2021 en un pis de l'edifici Domus d'Andorra la Vella durant el confinament de la covid. El grup va acudir a l'habitatge per reclamar els diners que havien pagat per comprar cànnabis, ja que no van rebre els estupefaents. El Tribunal de Corts va considerar els joves autors dels delictes majors d’amenaces condicionals amb arma i violació de domicili amb violència i intimidació.

La direcció del centre penitenciari i el ministeri d'Interior han obert una investigació pels fets i han lamentat els fets. El jove difunt no havia provocat cap problema durant l'internament a la presó ni era objecte de cap règim especial de vigilància. La presó de la Comella té actualment 74 persones ingressades, de les quals 30 són presos preventius que estan a l'espera de la celebració d'un judici per a la imposició d'una condemna pels fets que se'ls han imputat.

El suïcidi del jove és el tercer cas que es registra a la Comella en els últims anys, després dels que es van produir el 2012 i el 2017. El 7 de desembre del 2017 un resident argentí de 36 anys que estava acusat d'haver abusat d'un nebot menor d'edat es va treure la vida al centre penitenciari. L'home estava ingressat en règim de presó provisional des de que va ser arrestat el 24 d'octubre a Soldeu i la investigació que es va portar a terme des de la direcció va concloure que no es va produir cap negligència en la vigilància del pres.

El cas de la defunció del 2012 va ser d'un pres de nacionalitat marroquina, de 34 anys, que es va suïcidar el 20 d'octubre a la cel·la quan estava en presó preventiva. La seva dona va demandar a l'Estat en considerar que no s'havia fet el suficient per preservar la vida de l'intern i els tribunals van concloure que no hi va haver cap responsabilitat a la presó de la Comella i que no hi havia cap indici per detectar una situació de risc de l'intern. L'home era resident a la Seu d’Urgell i havia estat detingut a la frontera del riu Runer quan intentava entrar al país amb 1.500 grams d’haixix al Principat. El pres va renunciar a sortir al pati i pels volts de les sis de la tarda un dels zeladors va trobar que s’havia llevat la vida utilitzant els llençols.

Una simulació

El 2012 es va registrar una temptativa de suïcidi al centre penitenciari. La nit del 17 de desembre Gérald Gaben, un lladre vinculat a la màfia marsellesa, va protagonitzar el que els metges van considerar una simulació per treure's la vida. L'home va ser traslladat pel SUM a l'hospital i els facultatius van verificar que es trobava en bon estat de salut i va tornar a la presó.