La Batllia processa Ferrariman per un delicte de discriminació

La batlle Stéphanie Garcia ha dictat aute de processament contra l'empresari Francesc Xavier Caballol Lasso, conegut com a Ferrariman, per un presumpte delicte major de discriminació. La decisió judicial es va adoptar el 31 d'agost del 2023, segons publica avui el BOPA, i es notifica via edicte perquè la batlle assenyala que Caballol té "domicili desconegut" i es troba "d'ignorat parador".

L'aute indica que Ferrariman està processat per aquest procediment i es va acordar "la seva llibertat provisional" i es decreta "la responsabilitat civil del processat". Xavier Caballol ha estat actualitat els últims dies perquè dissabte va tenir un greu accident en caure l'avioneta que pilotava i es troba recuperant-se de les lesions que va patir a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'empresari andorrà resta ingressat al centre amb la seva parella, que també va resultar ferida en el sinistre.

Ferrariman va fixar la seva residència fora del Principat fa uns mesos.