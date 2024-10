Ferrariman agraeix la feina dels equips de rescat i sanitari

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Caballol, l’influencer andorrà conegut com a Ferrariman, va publicar un vídeo ahir a la tarda a les seves xarxes socials on se’l podia veure recuperant-se de les lesions provocades, amb fortes ferides a la cara, sobretot al front i al nas, i a la cama dreta, totalment embenada després de l’operació. Caballol, en la descripció del vídeo, va començar “agraint que la seva parella i jo estiguem vius. Hem tornat a néixer salvant la vida en un accident molt lleig”. Seguidament, també va voler agrair “a tots aquells que heu participat en el nostre rescat, trasllat i hospitalització” tot remarcant que “heu sigut molt humans, eficients i competents”. L’influencer també ha tingut mostres d’agraïment per “tota la gent que ens està enviant missatges bonics, i un agraïment especial als bombers i a tot el personal sanitari.