La Generalitat dona per tancada la investigació en no trobar restes d'hidrocarbur

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha anunciat aquest matí que dona per tancada la investigació sobre si el vessament d'hidrocarbur, en no detectar cap presència d'hidrocarbur en tot el vessant del riu Valira fins a la seva confluència amb el Segre. Els tècnics de l'ACA han considerat que passades les 24 hores des de l'inici del vessament, i que aquest no hagi travessat la frontera, es pot donar per finalitzat l'episodi. L'agència avisarà al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) perquè desactivi l'avís preventiu, en no detectar cap alteració de la qualitat.

El tècnics catalans van començar ahir a la tarda a inspeccionar el riu, des de la frontera fins a l'aiguabarreig amb el riu Segre, en municipis com Civís, Anserall o la Seu d'Urgell, i aquest matí, en no detectar visualment el vessament de carburant, tot i notar l'olor, han decidit tancar l'episodi.

Des d'aquest matí, dues empreses especialitzades estan treballant al pont de Tosca per retirar l'aigua contaminada pel vessament de més de 4.000 litres d'hidrocarbur dimarts a la nit per la fuita d'una cisterna d'un edifici de la carretera d'Engolasters.