L’Alt Urgell, en alerta per la fuita de 4.000 litres de gasoil

Una fuita de 4.400 litres de carburant que està afectant els rius Madriu i Valira des de dimarts a la nit posa en alerta diverses poblacions de l’Alt Urgell. La Seu, Montferrer i Castellbò, Valls de Valira i Ribera d’Urgellet van activar ahir procediments per assegurar que l’aigua contaminada no arribi a la xarxa d’aigua potable. L’ajuntament de Ribera d’Urgellet va informar que van tancar el pou que proveeix els veïns d’Arfa “per precaució” i que els van enviar un avís perquè extremessin al màxim el consum d’aigua. A Montferrer van tancar la captació de la depuradora de Bellestar i van bombar aigua des d’un altre punt per abastir els pobles d’Aravell i Bellestar.

Tot i l’alerta, no es van produir indicis que el vessament arribés a aigües catalanes. Així i tot, el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, va explicar a la roda de premsa posterior del consell de ministres que estan en contacte amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per coordinar-se en les actuacions i prevenir-la de la possible arribada del carburant, que es va detectar fins a la Borda Sabaté. Des de l’ACA van informar a última hora de la tarda que després d’inspeccionar diversos punts del Valira, des de la frontera de la Farga de Moles fins a la unió amb el Segre, a la Seu, “no es van localitzar restes de cap carburant”.

La presa que van instal·lar els bombers i membres del cos treballant a la zona afectada.Fernando Galindo

El vessament no va afectar el subministrament d’aigua potable del país. El director general de Capesa, Eduard López Mirmi, va explicar al Diari que la captació d’aigua destinada al consum es fa des d’una cota molt més alta d’on es va produir la fuita. Així i tot, López va explicar que es van agafar mostres per assegurar al cent per cent que no hi ha hagut contaminació, tot i que va catalogar la possibilitat “d’impossible”.

La fuita es va produir en una cisterna on s’emmagatzema el gasoil destinat a la calefacció d’un edifici de la carretera d’Engolasters. La comunitat va carregar dimarts el carburant per passar l’hivern, però es va acabar filtrant a l’exterior i bona part va acabar al riu. Segons un operari d’una empresa de gestió de residus, el tanc presentava forats que haurien estat els punts per on es va filtrar l’hidrocarbur. A més, va apuntar que la quantitat que quedava quan van arribar al lloc dels fets era “d’uns 10 o 15 centímetres de profunditat” en un recipient que tenia capacitat per a 15.000 litres.

Els bombers van rebre un avís ahir passats dos quarts de deu alertant de la forta olor de gasoil i van desplaçar una dotació d’efectius que va poder comprovar que hi havia carburant a l’aigua. La primera mesura del cos va ser instal·lar una presa de contenció per evitar que arribi més combustible al riu i concentrar-lo en una bassa immòbil per poder extreure’l. Els bombers van informar també que es va demanar a FEDA que no turbini aigua per mantenir el cabal estable mentre es fan els treballs de neteja del riu.

Guillem Casal va explicar que les afectacions al medi han estat “importants” i que estan investigant la quantitat exacta que es va filtrar, ja que dels 4.400 litres que es van vessar no tots haurien arribat a l’aigua, sinó que alguns es van quedar al sòl que rodeja la zona de l’edifici afectat.