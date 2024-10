Medi Ambient intensifica les accions per minimitzar l'impacte del vessament

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Dues empreses especialitzades estan treballant des de primera hora del matí al pont de Tosca per retirar l'aigua contaminada pel vessament de més de 4.000 litres d'hidrocarbur dimarts a la nit per la fuita d'una cuba d'un edifici de la carretera d'Engolasters. És una de les intervencions que Medi Ambient ha posat en marxa per intentar minimitzar els efectes de l'abocament de gasoil al riu Madriu que va afectar tot el curs del riu Valira a partir d'Escaldes. Els operaris de les empreses Econet i Neida han posat en marxa un sistema per agafar l'aigua bruta i fan un tractament per netejar-la i poder retornar-la al riu, han explicat des de Govern.

L'executiu ha informat que la barrera de contenció que van instal·lar dimarts els bombers "ha funcionat molt bé" i ha continuat absorvint gasoil de l'aigua del Madriu per evitar que s'estengui pel Valira. I han assenyalat que s'han col·locat més barreres per diferents punts d'Escaldes i Andorra la Vella "però tot i això hi ha una part d'hidrocarbur que s'ha escapat".

L'extensió del vessament, que ahir va provocar una forta olor a gasoil a tota la vall central fins a Sant Julià, ha fet que les autoritats catalanes estiguin pendents de l'evolució de la fuita. Des de Govern han indicat que tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua s'han traslladat fins a la frontera amb el Principat i han comunicat que "visiblement no hi ha hidrocarburs però sí es nota l'olor".

Respecte a l'afectació que el vessament ha provocat en el medi, els tècnics de Govern continuen fent seguiment però encara no es pot determinar l'abast que ha tingut la presència de gasoil al riu. El Govern ha indicat que ahir es va trobar una truita morta però no està clar que es pugui atribuir a la contaminació de l'aigua causada per l'hidrocarbur i han destacat que "per la quantitat de l'abocament, afectació n'hi ha".

Vigilància de pous freàtics

Els bombers també s'han desplaçat a primera hora a la zona del pont de la Tosca per verificar que la bassa de retenció del vessament està funcionant correctament.

L'abocament de gasoil al riu Valira ha fet que el comú d'Andorra la Vella hagi augmentat la vigilància de la qualitat de l'aigua als tres pous d'aigua del freàtic situats a l'Estadi Comunal, segons han destacat des de la corporació.