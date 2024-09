El TC rebutja la petició de llibertat del jove del cànnabis terapèutic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El jove empresonat per entrar a Andorra amb 565 grams de marihuana que ell afirma són cànnabis terapèutic continuarà internat al centre penitenciari. El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs del reclús del maig passat contra la decisió del Tribunal de Corts del 29 d'abril passat de denegar-li la llibertat provisional confirmant la resolució de la Batllia, després de dues peticions del jove resident espanyol per sortir del centre penitenciari fins a la celebració del judici al·legant que el temps que porta a presó gairebé un any. Els magistrats rebutgen la petició perquè argumenten que "la gravetat de la pena assignada al delicte imputat i el risc de fugida del processat justifiquen el seu manteniment en presó provisional". La pena prevista per al delicte major de tràfic de droga tòxica haixix en gran quantitat pel qual està processat és de 3 a 6 anys de presó.

El TC avala a més els arguments de les instàncies judicials i la Fiscalia de falta d'arrelament al Principat, ell al·lega que viu a Andorra amb la parella, i que això no exclou els risc de fugida al seu país i perquè la seva autorització de residència i treball acabava el 5 de setembre passat. I remarca que les decisions impugnades no vulneren cap dret constitucional.

El jove va ser controlat a la frontera del riu Runer per la policia amb cinc paquets de marihuana que portava amagats a la roda de recanvi del vehicle i sempre ha defensat que es tracta de cànnabis per fer infusions i el percentatge en THC no supera el 0,2% i, per tant, no pot ser qualificat com estupefaent seguint els criteris de la Convenció de Nacions Unides. El cas ha generat debat social i polític perquè es considera que la substància que va entrar a Andorra es pot adquirir en establiments del país i perquè no s'han realitzat els peritatges que ell reclama per determinar la toxicitat de la marihuana. La Batllia i el Tribunal de Corts han estimat que la prova per decidir si és cànnabis terapèutic s'ha d'analitzar durant el judici.