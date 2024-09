El judici del noi del CBD se celebrarà el 23 i 24 d’octubre

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El judici del noi que va ser detingut per portar 565 grams de CBD al cotxe ja té data. La vista oral serà el 23 i 24 d’octubre, més d’un any després de l’arrest del jove de 31 anys, que ha passat tot el temps previ al judici tancat a la Comella tot i les reiterades peticions de llibertat de la defensa, totes denegades per un suposat risc de fuga.

Al judici, el jove s’enfronta a quatre anys de presó, dos de ferms i dos condicionals, demanats per la Fiscalia, ja que se li imputa un delicte de “tràfic de cànnabis o droga de toxicitat similar en gran quantitat”. Pel que fa a la defensa, buscarà l’absolució de l’acusat i mirarà de desmentir els delictes que se li imputen a través dels testimonis d’experts en el sector que participaran durant la vista oral per demostrar que el producte que duia el noi no era tòxic i tenia una finalitat medicinal.