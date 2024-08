Experts de la defensa dubten de la prova del CBD comissat

“És una causa que no ha estat ben portada i en la qual s’han comès errors substancials.” Així va definir el director del Centre d’informació del cànnabis (Medcan), Josep Anton Sánchez, el cas del noi que fa onze mesos que està tancat per ser enxampat amb CBD a la frontera. L’equip de Sánchez formarà part de la prova pericial que la defensa va aportar abans de la vista oral.

En un principi, segons va explicar Sánchez, el procediment va anar sobre rodes i la batlle del cas va demanar enviar la mostra requisada al laboratori central de salut pública (LCSP) per comprovar de quina substància es tractava, quin pes tenia, si era estupefaent i si es podia consumir en l’estat en el qual es va aconseguir. Això va ser el 2 d’octubre del 2023, l’endemà que el jove entrés a la presó. La resposta va arribar quatre dies més tard, quan el laboratori va apuntar que les bosses incautades contenien THC, la part nociva del cànnabis, però sense indicar en quin percentatge.

En conèixer aquest primer resultat, la defensa del jove va demanar el 2 de novembre que la mostra tornés al laboratori per conèixer la quantitat de THC i si el producte tenia efectes psicoactius o nocius per al consum humà. Així, el CBD requisat va tornar al laboratori, que va respondre setmanes després explicant que no tenia l’equipament suficient per extreure el percentatge de THC, però que a causa de la presència de la substància, que és considerada estupefaent, el producte podia tindre conseqüències nocives per a la salut.

Fins aquí, el procediment semblava que avançava amb normalitat i el pas següent més lògic hauria estat enviar les proves a un centre que sí que hagués pogut complir les peticions de la batlle. Per Sánchez, la solució era “portar la mostra al laboratori homòleg espanyol o francès de toxicologia, ja que aquests centres sí que estan capacitats per dur a terme les analítiques pertinents i haurien resolt els dubtes de la batlle”. No obstant això, aquest pas no es va fer i no va ser fins set mesos després, al maig, que es va enviar la mostra a un laboratori privat que va advertir que no podia fer un estudi acurat de la mostra i només podia extreure’n el percentatge de THC, que va acabar sent del 0,3%.

Sobre tot plegat, Sánchez va denunciar que en la situació del noi “hi ha hagut un cas de deixadesa molt important de la justícia”, i que el normal hauria estat “tindre el jove deu o quinze dies tancat, que ja hauria suposat un malt tràngol” i, una vegada des d’un laboratori amb els aparells suficients per fer l’anàlisi s’hagués demostrat que la mostra no era nociva, el noi s’hauria posat en llibertat. La realitat, però, és que el detingut fa onze mesos que està privat de llibertat. Una situació que Sánchez va declarar que “vulnera un dels drets humans més bàsics” i que, “si no fos un cas tan trist, semblaria que s’ha tret del guió d’una pel·lícula”.

A Espanya, on té la base Medcan, “ningú hauria trepitjat la presó per un cas similar”, i és que “el 0,3% no el vol ningú –per a ús recreatiu– perquè només serveix per a medicaments”, va dir Sánchez, que com a expert va remarcar que el 0,3% de THC és considerat cànem i que “es necessita un 4% o 5% per poder començar a parlar de psicoactivitat”, mentre que la droga que es consumeix als locals especialitzats supera el 20% de THC. Per comparar el CBD que es va retirar al detingut amb una substància d’ús legal i quotidià, el director de Medcan va explicar que “és més perillós fumar-se una cigarreta que el producte que portava el xicot”.

Finalment, Sánchez va reiterar que la compra del cànnabis terapèutic es va fer per un tema medicinal, ja que el noi sofria epilèpsia i el CBD és un remei “d’eficàcia comprovada” que s’utilitza per tractar la malaltia, tal com mirarà de demostrar un dels metges de Medcan que testificaran a la vista oral del jove, encara sense data.