L’amo del gos acusa el Parc de l’Alt Pirineu de l’atac de l’os

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El propietari del gos atacat per l’os al pic de Sanfons dijous ha respost durament, a través de les seves xarxes socials, les acusacions de culpabilitat que va fer el Parc Nacional de l’Alt Pirineu a través de les seves xarxes socials. El propietari va voler remarcar que l’incident va passar a Andorra i no al parc nacional català i que “Andorra s’està menjant les conseqüències que vosaltres (i no ells) hàgiu decidit posar ossos al Pirineu”.