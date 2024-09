El parc de l’Alt Pirineu assenyala el propietari del gos ferit per un os

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El parc natural de l’Alt Pirineu va titllar l’incident entre un os i un gos que va ocórrer dijous a la zona del pic de Sanfons com una “imprudència de l’amo”. El testimoni dels professionals del parc es va fer amb una resposta a una piulada a X, abans Twitter, d’un internauta que havia mostrat una imatge de la notícia del Diari i va etiquetar el perfil de l’organisme que forma part del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

De fet, la resposta del parc no va quedar només aquí. En el mateix comentari de resposta van recordar que “tots els gossos que no són de treball al parc natural han d’anar lligats, i que, en cas contrari, es pot rebre una sanció econòmica”. Segons van informar fonts dels banders, l’excursionista estava caminant pel circ del Comapedrosa, a la parròquia de la Massana, amb el seu gos deslligat quan aquest hauria vist l’os i hauria corregut a atacar-lo. El plantígrad, espantat, se l’hauria tret de sobre d’una urpada, deixant ferides lleus a la pell de la mascota.

Hores més tard, la tarda de dijous, els propietaris del gos van publicar, a través del compte personal que té creat el seu gos, les imatges del ca després de l’incident de l’os. A les quatre imatges del cap de l’animal es pot apreciar l’impacte de l’urpa del plantígrad, que li va deixar dues grans ferides, una a l’altura entre els ulls i l’altra sota l’ull esquerre –que defineix la trajectòria descendent de la urpada.

En el comentari que acompanya les fotografies, els propietaris van lamentar amb un deix filosòfic que en Baiau –el gos– hagués estat atacat per “l’os més manso del Pirineu”, comenten. L’albirament de l’os és el vuitè que s’ha realitzat al Principat, essent la majoria d’incursions en zones llunyanes i no habitades per la població.