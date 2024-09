L’os es torna a deixar veure en un incident amb un gos

Publicat per Jordi SoléÀlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

Un passeig tranquil per la muntanya es va convertir en una baralla entre un gos i un os, amb l’amo del ca com a espectador. Aquesta és la situació que els banders investiguen des d’ahir a la zona del pic de Sanfons, al circ del Comapedrosa, a la parròquia de la Massana. L’excursionista estava caminant per aquella zona amb el seu gos deslligat, quan, de cop i volta, va perdre de vista la seva mascota, que hauria vist l’os i hauria corregut a atacar-lo, segons van informar fonts dels banders. El plantígrad, espantat, se l’hauria tret de sobre d’una urpada, deixant ferides lleus a la pell de la mascota. En aquell moment, l’animal va retornar cap al seu amo, que va veure com l’os s’escapava a escassos 50 metres d’ell, cap a la zona de Catalunya. L’excursionista va avisar els banders i aquests es van desplaçar cap al lloc dels fets per buscar alguna resta de pèl o indici que indiqués de quin tipus d’os es tractava i si era algun exemplar identificat, però no van trobar res, ja que la zona era força escarpada i de difícil accés.