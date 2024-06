detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministre Guillem Casal s'ha mostrat molt crític amb la proposició de llei presentada pel grup Andorra Endavant que lidera Carine Montaner per autoritzar els productes de cannabidiol (CBD), el cànnabis d'ús medicinal. El titular d'Agricultura i Portaveu del Govern ha manifestat que no ha tingut accés de manera oficial al text però sí que l'ha pogut consultar i ha afirmat que "regular un sector complicat, extremament tècnic, amb molta normativa internacional amb 6 pàgines, 6 articles i 4 disposicions finals és un risc que potser perillós i frívol". I ha afegit que la proposta té un aspecte "d'oportunisme polític" perquè s'està parlant del CBD per un cas en concret, en referència al jove que està a presó per portar el que ell afirma eren flors de cànnabis per a infusions.

El ministre ha assegurat que la proposició de llei de Montaner "té certa desvinculació amb la realitat del sector primari" perquè el que no es pot plantejar és que d'un dia per a un altre els pagesos deixin de conrear algun tipus de cultiu "caigui o no caigui, per fer un nou cultiu que sigui el cànnabis i que es permeti a partir d'un sol article que digui que es conrear cànnabis a Andorra". Casal ha rebutjat que la regulació es pugui fer de manera tan senzilla i ha defensat que ell ha parlat molt amb el sector "sé el que volen, el que demanen i per això estem treballant conjuntament amb l'Associació de Pagesos i Ramaders". I ha recalcat que el que es farà és estructurar un vehicle on el sector primari hi pugui participar "i es pugui nodrir d'aquesta indústria o d'aquesta possible indústria".

Guillem Casal ha ressaltat que el que no es pot traslladar és que "els ramaders deixaran de tenir cabana ramadera i altres cultius per cultivar cànnabis" i que el que es vol regular és una indústria molt específica dedicada al sector medicinal". I ha incidit que caldran uns controls molt estrictes d'importació i exportació d'aquesta matèria primera cap a empreses dedicades a l'ús medicinal i que "s'haurà de fer un control de la traçabilitat des de l'entrada a la sortida d'aquest producte, aspecte que no regula aquesta proposició". El ministre ha destacat que s'han de donar alternatives als agricultors i ramaders perquè els prats no estigui abocats a ser urbanitzats i en puguin treure rendiment.

Casal ha explicat que el text que es treballa amb el sector primari estarà acabat en el primer semestre de l'any per poder-lo tenir en compte per fer la regulació sobre el cultiu de cànnabis medicinal "que no serà una llei amb tot just 6 articles que reguli el sector".