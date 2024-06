AE proposa controlar la venda del CBD

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari d’Andorra Endavant va presentar ahir una proposió de llei per regular els productes de cannabidiol (CBD). La proposició de llei planteja una regulació en els cultius, així com la importació de productes amb CBD i les flors derivades –sigui per a un ús comercial o industrial– amb l’objectiu de garantir la salut dels consumidors. El text presentat també sosté que els productes que es comercialitzin –per importació o per exportació– han de tenir menys de 0,30% de THC, tal com fixa la legislació europea.