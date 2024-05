Montaner denuncia l'empresonament d'un home per comprar infusions de cànnabis

Un home de 30 anys resta en presó preventiva des de fa set mesos per haver comprat cannabidiol (CBD) per internet envasat per fer infusions i per consum propi, segons ha fet públic Carine Montaner. La líder d'Andorra Endavant denuncia que el batlle sospita que es tracta de marihuana "i el manté empresonat per tinença, tràfic i introducció d'estupefaents en aplicació de la llei i no vol que se li efectuï un test de toxicitat per verificar el tipus de substància que portava", segons recull en un comunicat. I detalla que portava 500 grams en bosses d'infusions "que són substàncies no estupefaents segons l'OMS".

Montaner argumenta que "no entenc que el Govern no hagi regulat amb urgència" sobre el cannabidiol a nivell general i en particular sobre el cànnabis terapèutic. La consellera general ressalta que "no és normal" que no s'hagi analitzat el contingut de les bosses ni s'hagi fet una prova de tòxics de sang o d'orina al detingut per descartar la drogodependència, i assegura que "hi ha un buit jurídic que els batlles apliquen per analogia sense buscar proves mèdiques".

Carine Montaner afirma que al Principat hi ha "una justícia amb una velocitat diferent segons el cas" i esmenta com exemple que "el director-gerent de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va ser detingut per possessió de drogues, 1,5 grams de cocaïna, al febrer del 2024 i ha estat condemnat per la via ràpida, i que el mateix febrer ja se'l veia a diferents actes públics", exposa el comunicat.

La parlamentària assenyala que a Andorra hi ha "sis botigues que comercialitzen CBD", el que considera que entra en contradicció amb els set mesos de presó del jove. I incideix que la falta d'un marc legal impedeix el desenvolupament del negoci del CBD "tot i que hi ha sectors interessats". Montaner remarca que s'ha de diferenciar entre cànnabis recreatiu i terapèutic, ja que aquest té propietats com antiinflamatori, analgèsic, antiepilèptic, antiemètic per evitar nàusees i vòmits provocats per la quimioteràpia, i relaxant muscular.