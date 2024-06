Desenes de camions fan cua per entrar mercaderia des d'Espanya

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La reobertura de la circulació per l'N-145 ha provocat retencions d'entrada al Principat des de les deu del matí i els problemes es centren ara en el trànsit de camions. Desenes de vehicles pesants fan cua per fer els tràmits duaners per entrar mercaderia des d'Espanya. Els problemes s'estan produint perquè habitualment l'arribada de camions és esglaonada i més intensa des de les set del matí, quan obren els les empreses que fan la documentació de transitaris, i avui s'està concentrant al voltant del migdia quan els transportistes han tingut la seguretat que podien passar per la frontera.

La gran quantitat de vehicles que volen accedir al país des de la Seu d'Urgell han generat retencions de fins a quatre quilòmetres amb el trànsit aturat en diferents punts de la carretera. Segons han informat des de Mobilitat, a hores d'ara les retencions només es mantenen a la zona duanera en els carrils d'entrada i no arriben al quilòmetre. També el servei ha habilitat els dos carrils de pujada a la CG1 per tal de descongestionar el flux vehicular. En sentit baixada també hi ha hagut algunes retencions, però el pas de vehicles per la frontera del riu Runer es fa amb fluïdesa des de poc després de les onze del matí.

El trànsit d'entrada i sortida a Andorra per la frontera sud ha quedat restablert a tocar de les deu d'aquest matí. Els pagesos han començat a aixecar el bloqueig que han mantingut durant 24 hores a la rotonda de Valls de Valira i els vehicles han pogut tornar a circular amb normalitat per l'N-145 en sentit nord. Pocs minuts després s'han retirat els tractors de la zona i s'ha recuperat la circulació de baixada cap a la Seu d'Urgell. La retenció de vehicles que s'ha format a l'espera de la reobertura de la carretera ha estat petita inicialment i s'ha anat ampliant durant el matí.

La protesta organitzada per Revolta Pagesa que es va iniciar ahir a les 10.40 hores amb accions simultànies ha acabat amb eufòria dels organitzadors per l'impacte aconseguit amb la mobilització.