Els pagesos tallen el trànsit per entrar i sortir d'Andorra cap a Espanya

El bloqueig de la mobilitat amb Espanya ha començat. Revolta Pagesa ha complert l'anunci del tancament del trànsit a l'N-145 i una vintena de tractors i cotxes situats a la rotonda de Valls de Valira, a pocs metres de la sortida de la duana de la Farga de Moles, tallen la circulació d'entrada i sortida al Principat des de poc després de les 10 hores. El portaveu del col·lectiu organitzador a l'Alt Urgell, Adrià Ubach, els concentrats a la sortida del Principat són entre "200 i 300 persones" i ha declarat que "en principi" demà finalitzarà el tancament de la carretera però ha recordat que en l'última mobilització havien de tallar un dia i en van acabar sent tres.

La previsió inicial dels pagesos catalans és mantenir la circulació tallada fins demà a les 10 hores en una acció conjunta a tots els punts fronterers del Pirineu per exigir mesures per millorar la situació del sector. El tancament de la via està provocant les primeres cues de cotxes que s'han vist afectats per la protesta.

El Govern ha aconseguit un acord amb les autoritats veïnes perquè puguin circular els vehicles d'emergència però no s'han atès les exigències plantejades per l'executiu perquè la mobilització dels pagesos catalans no perjudiqui a Andorra.