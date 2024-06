Andorra només és un dany col·lateral per als pagesos

Pagesos catalans, francesos i bascos es van unir ahir per tallar tots els punts d’unió entre Espanya i França. El motiu que va portar els agricultors a tallar les fronteres, segons va explicar Eduard Escolà, portaveu de la plataforma Revolta Pagesa, era donar un toc d’atenció a Europa sobre les altes exigències a les quals es veuen sotmesos els productors locals i que els aliments exportats de fora no han de complir. Així com l’elevat preu de les energies que necessiten els agricultors per produir els aliments i que no es veu reflectit al preu de venda.

Els pagesos són conscients que si la lluita és contra Europa, Andorra té ben poc a dir, però Escolà va apuntar que “si el que es busca és tallar tots els punts entre Espanya i França, no podem deixar cap frontera oberta, ja que llavors tot el trànsit rodat passaria per allí”. En la mateixa línia va opinar el portaveu de Revolta Pagesa a l’Alt Urgell, Adrià Ubach, que va explicar als mitjans que “sabem de la preocupació –del Govern–, però han d’entendre que la nostra situació és la que és i hem arribat al límit”. A més, Ubach va afegir que “hi ha molts dies que hi ha pont i em trobo que no em puc ni moure per aquí de la cua que hi ha per entrar a Andorra, i llavors ningú diu res”.

El tall que va organitzar Revolta Pagesa.Fernando Galindo

L’Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), que va ser de les úniques organitzacions que es van sumar a la crida de Revolta Pagesa, també va reconèixer el perjudici col·lateral que van provocar a Andorra. Pere Roqué, president de l’associació a Lleida, va assenyalar que “Andorra és una frontera i si entenem que cal tallar tots els accessos del país cal bloquejar aquí també”. “Pensem que si hem hagut d’arribar a aquesta situació és que alguna cosa no s’ha fet bé”, va lamentar Roqué. El president de l’Asaja va assenyalar els “buròcrates europeus” com el principal enemic i els va acusar de “voler exterminar el sector agrari” amb polítiques com la protecció d’animals predatoris com els ossos o els llops que ocupen les muntanyes pirinenques.

El tall a l’Alt Urgell es va situar a la rotonda de Valls de Valira, la més pròxima a la frontera hispanoandorrana. Allí, uns 300 agricultors, repartits en una cinquantena de tractors i desenes de cotxes, es van plantar des de les deu del matí per bloquejar l’accés al país durant 24 hores, fins a les deu del matí d’avui. La idea era que durant el tall només es permetés el pas de vehicles d’emergència i de particulars que tinguessin una raó mèdica de pes, però es va permetre la circulació durant un breu instant a les set de la tarda, ja que “un camioner ens va obrir les portes del seu tràiler per aixoplugar-nos quan plovia” i per retornar-li el favor van deixar circular durant uns minuts, va explicar Ubach. Altres es van buscar la vida per evitar els bloquejos. Durant tot el dia van arribar taxis i autobusos des de la Seu que deixaven els seus passatgers a les portes del tall, per tal que el superessin caminant i a l’altre cantó els pogués recollir un familiar o algun altre transport públic.

La situació extrema a la qual s’enfronta el sector primari va portar a la redacció d’un manifest de 32 punts, 16 per al govern espanyol i 16 per a Europa, amb les exigències dels pagesos per aturar les mobilitzacions. Al text, Revolta Pagesa va remarcar que l’acció d’ahir no va ser un fet aïllat, sinó que va ser l’inici d’una acció coordinada amb l’Unaspi, la unió de les associacions independents agràries, no sindicals i apolítiques, que no s’aturarà “fins a aconseguir canvis significatius en les polítiques europees”.

TALLS AMB NORMALITAT

La resta de talls van transcórrer amb normalitat. Com ja van advertir des de Revolta Pagesa, ahir es van tancar tots els punts que connecten Espanya i França. La resta de bloquejos van tindre un funcionament similar a l’andorrà i es mantindran també fins avui a les deu del matí.