Pas obert per anar al metge i a fer exàmens

Els pagesos que bloquegen l'accés i la sortida d'Andorra per l'N-145 estan fent alguna excepció amb els vehicles que volen circular per la carretera amb Espanya. Els agricultors estan fent alguna excepció i deixen passar alguns turismes, com els de viatgers que han de fer desplaçaments per anar al metge. Els mobilitzats han assegurat que demà deixaran passar els estudiants que van a la Seu a fer les proves d'accés a la Universitat.