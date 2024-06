La policia i els mossos garantiran el pas dels estudiants fins a la Seu

detail.info.publicated Gerard Mur Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Continua el nerviosisme per les afectacions que generarà el bloqueig de carreteres confirmat per dilluns vinent per part de Revolta Pagesa. Evidentment, l’impacte més gran serà de caràcter circulatori: la intenció del col·lectiu de pagesos és aturar l’entrada i la sortida de vehicles entre Andorra i Espanya per l’N-145. El Govern encara el futur escenari d’aïllament amb tensió i diu que es considera “víctima d’unes problemàtiques alienes en les quals no té capacitat de resolució”. L’executiu creu que la situació que viurà el país és “inacceptable” i “exigeix a les autoritats veïnes garantir l’accés al territori andorrà”. El contacte diplomàtic per rebaixar l’impacte és “permanent” i es mantindrà durant tot el cap de setmana. Una de les mesures d’urgència que va prendre ahir el ministeri d’Educació és la de permetre el pas dels alumnes andorrans que s’examinen íntegrament de la selectivitat a la Seu amb “la coordinació dels equips policials”.