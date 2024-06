Viatgers amb maletes sota la pluja per passar el bloqueig dels pagesos

Desenes de passatgers de la companyia Andbus estan arribant a Andorra després de fer un tram a peu per passar la zona del tall de l'accés al país que mantenen els pagesos catalans des de les deu del matí. I molts d'ells ho estan fent des de fa hores sota la pluja de les tempestes d'aquesta tarda. Els viatgers dels diferents serveis es baixen de l'autobús poc abans de la rotonda de Valls de Valira on està bloquejada la carretera, caminen uns metres amb les maletes i tornen a pujar a un vehicle d'Andbus que la companyia està desplaçant a l'entrada del fals túnel que hi ha abans d'arribar a la duana de la Farga de Moles. Els clients poden completar així el trajecte per entrar a Andorra amb el servei que la companyia està oferint en diverses freqüències.