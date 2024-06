Espot reclama als veïns accions pels bloquejos

El cap de Govern, Xavier Espot, reclama que “es comencin a prendre mesures contundents” per evitar bloquejos a la frontera. Espot va explicar ahir al matí que l’executiu estava treballant per “obrir totes les vies possibles” amb l’objectiu d’evitar el tall de 24 hores que Revolta Pagesa farà avui a partir de les 10 del matí. El Govern mantenia contacte permanent amb la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, el d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el ministre espanyol d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares. Però a l’hora de tancament d’aquesta edició es mantenia la mobilització.

Espot va recordar que Andorra “no pot ser permanentment ostatge de les reivindicacions”. El mandatari va assegurar que respecta les reivindicacions dels pagesos, però considera injust fer pagar els costos de les protestes al Principat. “No som membres de la Unió Europea. No aspirem a ser membres de la Unió Europea. La política agrícola comuna no depèn de nosaltres ni hi tenim capacitat d’incidència. Crec que s’hauria de pensar que nosaltres no hi tenim cap mena de responsabilitat i que estem afectant els drets i els interessos de moltes persones treballadores i estudiants. En definitiva, estem posant en escac l’economia d’un país”, va assenyalar. És per això que el cap de Govern va demanar als manifestants que siguin “una mica més empàtics, més solidaris i bons veïns”.

Des d’avui a les deu del matí fins demà a la mateixa hora la carretera N-145, d’accés a Andorra, romandrà tallada a causa de la concentració de Revolta Pagesa. Mobilitat recomana actualitzar la informació abans d’emprendre un desplaçament i consultar la darrera hora sobre l’estat del trànsit als comptes oficials del departament a les xarxes socials. Es garanteix el pas a vehicles d’emergència i també als estudiants que s’hagin de desplaçar demà dimarts al matí a la Seu d’Urgell per a les proves d’accés a la universitat.