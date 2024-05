Punjabi volia una pujada de 400 euros per cobrar 4.450 euros mensuals

L'Agència de Protecció de Dades ha fet públic aquest matí la justificació dels salaris del seu personal. L'actualització dels salaris proposats per al 2024, suposaven un augment de 400 euros per a la Cap, arribant a un sou de 4.450 euros bruts mensuals i de 230 euros per als inspectors.

L'actualització dels salaris proposada per l'APDA havia estat aturada des del Consell General que adhuia que les retribucions només la pot determinar la Sindicatura i en cap cas els càrrecs designats. D'altra banda, l'APDA s'havia abstingut de publicar els sous, contradint la Llei de Transparència. Ha estat avui, després de realitzar una entrevista radiofònica a RTVA, on la cap de l'APDA, Resma Punjabi ha comentat la controvèrsia, que s'ha fet públic l'informe intern amb els salaris.

La proposta de l'increment salarial es basa, segons l'Agència, en un estudi per a l'actualització de la Guia de gestió de persones on l'objectiu és solucionar aspectes que segons Punjabi s'estaven donant dins de l'Agència com "la desigualtat salarial ente els caps d'àrea i els inspectors" o "la bretxa salarial de gènere", o "salaris no ajustats al mercat laboral, a l'experiència i coneixements del personal".

Així, en l'informe intern que signa Punjabi s'incideix en el fet que al 2021 es va realitzar una reducció del 42,50% del salari de la cap i un 50,5% dels insepctors. Una reducció que per a la cap de l'APDA és inacceptable, "en l’actualitat, no tindria cabuda que qualsevol càrrec electe entrés cobrant un 42% o un 50% menys del salari que el seu predecessor". Punjabi relaciona aquesta reducció amb una discriminació de gènere, "això és encara més preocupant des d’una perspectiva de gènere, ja que s’està treballant per lluitar perquè cada cop més dones ocupin càrrecs directius i trenquin el sostre de vidre."

En el document de l'APDA, Punjabi també subratlla que la proposta d'actualització dels salaris no "s'iguala als salaris bases percebuts pels càrrecs nomenats en el passat", recordant que a l'agost del 2021 el Cap cobrava 6.094 euros (+450 en complements) i l'Inspector 4.673,98 (+ 300 en complements)

Finalment, el document exposa que la proposta "està per sota de la majoria de salaris d'altres càrrecs electes o de confiança de l'Administració pública", i detalla alguns d'aquests salaris, entre d'altres el del President del Tribunal de Comptes al que li correspon 6.158, 84 euros mensuals, els secretaris d'estat del Govern, entre 5.886,89 i 5.420, 24 euros, el cap de protocol del Govern, 5.420,24 euros, el cap de comunicació del Govern, 5.419,32 euros, la direcció de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra, 4.827,69 euros, i el Raonador del Ciutadà, 4.265,35 euros.