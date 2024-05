L’APDA manté el pols i es resisteix a publicar els sous

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Agència de Protecció de Dades (APDA) es manté ferma en la decisió de no compartir els salaris dels seus membres. Arran del ressò mediàtic al voltant de l’incompliment de la Llei de transparència, que obliga les institucions públiques a fer públiques les dades dels salaris dels seus treballadors, l’APDA va fer ahir un canvi a la seva pàgina web i va afegir un apartat de transparència, però en lloc de desglossar els salaris de l’Agència de Protecció de Dades el que apareix és només un fragment de la legislació que afirma que “tal com s’estableix a la llei de transparència, les administracions públiques han de publicar de manera periòdica la informació la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat i que estigui relacionada amb el funcionament i el control de la seva actuació pública”. El Diari va intentar contactar amb l’APDA per esbrinar el perquè d’aquest canvi a mitges i no portar-ho fins al final i publicar el salari dels membres de l’entitat, com s’està demanant des de fa dies, però no va ser possible contactar amb cap responsable de l’agència.