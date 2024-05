Punjabi acusa Sindicatura de voler lligar les mans a l’APDA

detail.info.publicated Dani Silva

La resposta de l’APDA i la seva directora, Resma Punjabi, a l’informe desfavorable del departament d’intervenció del Consell General sobre la nova política de salaris de l’agència va ser un avís per a navegants. Sense pal·liatius. En un comunicat, l’entitat adscrita al parlament va carregar contra Sindicatura i el síndic general, Carles Ensenyat, per unes “ingerències indegudes per part del Consell General i els grups parlamentaris”, i argumenta que és “incompatible” el control del Consell sobre un organisme que “ha de vetllar pels drets de protecció de dades dels ciutadans i que alhora supervisa el compliment de la protecció de dades per part de les administracions públiques, entre les quals està el Consell General”. Punjabi avisa que l’APDA procedirà a fer una consulta als òrgans europeus de protecció de dades per saber “la seva opinió en relació amb la fiscalització de l’agència per part d’un ens polític”, i demanarà recomanacions sobre com retre comptes de la forma més transparent sense que això impliqui cap conflicte d’interessos en el mandat legal de l’APDA.

“En el seu dia el PS no la vam votar perquè no pensàvem que recollís els criteris per a la posició” Susanna Vela, Consellera general del PS

En l’escrit, Punjabi apunta que hi ha “incompatibilitats” en la fiscalització que el Consell General està fent de l’entitat i qualifica les manifestacions d’Ensenyat com “informació incorrecta, imparcial i esbiaixada”. Els aclariments de l’APDA pivoten sobre l’eix que ells es van referir a una “decisió no ferma de res” respecte a l’augment dels salaris de tots els càrrecs, quan des de Sindicatura assenyalen, en un altre comunicat, que l’aplicació de la nova graella salarial per a tots els treballadors incorria en un incompliment de la normativa interna. Va ser la mateixa Punjabi qui va aprovar l’apartat de la guia en què els salaris de la directora i les inspectores es fixaven per decisió del Consell General.

No obstant això, Punjabi rebutja la idea “d’augment dels salaris” i ho va emmarcar en un “plantejament coherent en què la retribució respecti la llei d’igualtat i correspongui de forma real a les competències de forma justa i equitativa”, posant d’exemple que “no és coherent que el salari d’un inspector sigui pràcticament el mateix del d’un tècnic superior”. La directora va fer públic fa uns mesos que percebia 45.000 euros de retribució i que era molt inferior al que cobrava l’anterior cap de l’APDA.

“[Punjabi] No hauria d’estar al càrrec amb totes les disfuncions que hi ha hagut” Carine Montaner, Presidenta d’Andorra Endavant

Des de l’esfera política, la junta de presidents va donar suport al fre de Sindicatura i les més crítiques amb la tasca de Punjabi van ser la consellera general del PS Susanna Vela i la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner. La socialdemòcrata va recordar que “en el seu dia el PS no la vam votar perquè no pensàvem que recollís els criteris per a la posició” i, tot i no mullar-se sobre la dimissió, va deixar caure que amb els precedents “es pot sobreentendre què creiem”. El càrrec de directora, nomenat pel Consell General, necessita majoria qualificada de dos terços i té un mandat de quatre anys, el qual li caduca a Punjabi d’aquí a un any i mig. També va mostrar la seva disconformitat aleshores Carine Montaner, que va recuperar l’argument de “l’amiguisme” amb Liberals, qui la va nomenar, i va afirmar que “no hi hauria d’estar, amb totes les disfuncions que hi ha hagut estem fent un flac favor al país”. La líder d’AE també va remarcar la necessitat de posar ordre i creu que Punjabi “hauria d’entonar el mea culpa”.

ANTECEDENTS

En menys d’un any, tres inspectores diferents van dimitir del seu càrrec. Les dues primeres, conjuntament, a final de setembre passat per desacords amb la direcció. La tercera, nomenada a final d’octubre, va dimitir a mitjan gener per evidenciar també el desacord amb la seva gestió.

1 DIMISSIÓ DE LES DUES INSPECTORES AL SETEMBRE

Dues inspectores van dimitir en bloc, el setembre de l’any passat, per, segons va indicar l’APDA aleshores, “oposició a les directrius de la màxima responsable de l’entitat”.

2 NOVA MARXA TRES MESOS DESPRÉS D’ENTRAR

Sabrina Pujol va dimitir d’inspectora tres mesos després d’entrar a l’APDA, aquest gener. Amb la seva marxa només queda una inspectora, el mínim que marca la llei.

3 SINDICATURA FRENA L’AUGMENT DE SOU

Dimarts Sindicatura va emetre un informe desfavorable sobre la nova política de salaris de l’agència, atès que la retribució dels càrrecs polítics la fa el parlament.