El Consell General vol publicar la informació de la graella salarial de l'APDA

El Consell General ha demanat permís a l'Agència de Protecció de Dades (APDA) per fer pública la documentació de l'expedient obert per la proposta de l'Agència de graellas salarials on es contemplava l'augment de sou de la cap de l'entitat, Resma Punjabi. La petició sorgeix arran de la decisió de la Sindicatura de frenar la pujada salarial que es volia aplicar Punjabi arran de l'informe desfavorable de la intervenció general argumentant que la retribució dels càrrecs designats per Sindicatura només la pot modificar la mateixa instància. Punjabi es va mostrar molt crítica amb la decisió i va acusar el Consell i els grups parlamentaris "d'ingerències indegudes".

Punjabi va advertir de la "incompatibilitat" de la fiscalització des del Consell cap a l'APDA en haver de vetllar aquesta entitat pel compliment de la normativa de protecció de dades i va defensar en un comunicat que no hi havia cap decisió ferma sobre la millora salarial. La cap de l'APDA va assegurar que s'havia fet pública una informació "incorrecta, imparcial i esbiaixada" i la resposta del Consell ha estat sol·licitar a l'entitat poder donar publicitat al dossier "per tal que la Intervenció del Consell General pugui defensar la seva honorabilitat, credibilitat i professionalitat", segons recull un comunicat d'aquesta tarda. I es remarca que la petició es fa "per tractar aquest tema amb total transparència".

El Consell recalca en el comunicat d'avui que la intervenció general "és un òrgan tècnic, no polític, que s'encarrega de supervisar la bona gestió dels diners públics (els diners de tots els ciutadans)" perquè es compleixi la legislació vigent i les normes de bona governança. I es ressalta que segons la normativa tant el Consell com els organismes adscrits estan sotmesos al règim de comptabilitat pública, motiu pel qual hi han de retre compte de les operacions que fan.

La nota incideix que en el marc de les seves competències la intervenció general "no ha entrat mai a valorar la gestió ni l'organtizació interna dels organismes adscrits, ni en cap cas ho farà" i només vetlla per la legalitat de l'operativa financera. I es recorda que com òrgans adscrits al Consell General, el Tribunal de Comptes, l'APDA, l'AQUA i el Raonador del Ciutadà estan sotmesos al control financer, al control d'oportunitat econòmica i d'eficàcia.