Fre a l’augment de sou de la cap de l’Agència de Protecció de Dades

La junta de presidents es va reunir ahir al Consell General per tancar el calendari de sessions previstes d’aquest període que finalitza el 15 de juliol. Un dels punts principals que es van tractar va ser en el marc de les feines atribuïdes a la intervenció del Consell General, més concretament, en la fiscalització de les entitats adscrites al parlament. Aquí, la intervenció general va elevar un informe desfavorable a la Sindicatura relacionat amb la nova política de salaris que s’aplicaria al personal de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) a partir del mes de juny.

En aquest sentit, la junta va apuntar que cal diferenciar en dos grups entre el personal laboral de l’APDA. D’una banda, les persones que tenen una relació contractual amb l’agència, els salaris de les quals poden ser objecte d’una graella salarial establerta per la direcció de l’agència. I, de l’altra, la situació laboral de la directora i la inspectora de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, que són càrrecs de designació política i, per tant, només correspon a la Sindicatura determinar-ne el salari.

Un cop escoltada la junta de presidents, la Sindicatura transmetrà demà la resposta a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades recordant el següent: que la política retributiva dels càrrecs designats pel Consell General només la pot determinar la Sindicatura i en cap cas els càrrecs designats, i que no hi ha voluntat de modificar els salaris dels càrrecs designats pel Consell General, ja que van recordar que es van establir tot just ara fa dos anys i que encara estan vigents.

Per acabar, la junta de presidents va acordar la data d’una nova reunió que serà el pròxim dimarts 4 de juny a les quatre de la tarda.