ATLETISME
Plata al 4x400 metres femení
Les germanes Alba i Duna Viñals, Aroa Carballo i Fiorella Chiappe han estat segones
L'equip femení del relleu 4x400 metres amb Alba Viñals, Duna Viñals, Aroa Carballo i Fiorella Chiappe s'ha penjat la medalla de plata. Les tricolors han fet una molt bona cursa, i han pogut acabar segones.
