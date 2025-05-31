ATLETISME

Plata de Vilella als 400 metres tanca

Ha fet la millor marca de la temporada

Eloi Vilella amb la medalla de plata durant la cerimònia d'entrega de medalles.

Govern

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco

Creat:

Actualitzat:

Eloi Vilella ha sumat la primera medalla de l'equip d'atletisme en aquesta tercera jornada decompetició amb una plata als 400 metres tanques. L'atleta ha fet la seva millor marca personal de la temporada amb un temps de 52"34 que li ha valgut per ser plata.

