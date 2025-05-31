ATLETISME

Jess Martin es penja l'or als 5.000 metres

És el seu segon triomf en aquests Jocs

Jess Martin celebrant la medalla d'or amb les filles.

Jess Martin s'ha penjat la medalla d'or a la prova dels 5.000 metres. La resident ha trencat la cursa des de l'inici, i ha pogut fer doblet amb un temps de 16'42".

La imatge en aquesta prova ha estat la d'Aina Cinca, que s'ha aturat als últims metres de la cursa per ajudar a una competidora islandesa que estava fosa, i totes dues han entrat juntes a l'arribada.

