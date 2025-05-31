ATLETISME
Jess Martin es penja l'or als 5.000 metres
És el seu segon triomf en aquests Jocs
Jess Martin s'ha penjat la medalla d'or a la prova dels 5.000 metres. La resident ha trencat la cursa des de l'inici, i ha pogut fer doblet amb un temps de 16'42".
La imatge en aquesta prova ha estat la d'Aina Cinca, que s'ha aturat als últims metres de la cursa per ajudar a una competidora islandesa que estava fosa, i totes dues han entrat juntes a l'arribada.
