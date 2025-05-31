POLIESPORTIU

Andorra tanca els Jocs amb 38 medalles

És la major xifra mai assolida

Kevin Teixeira posant amb les quatre medalles que ha guanyat.

Kevin Teixeira posant amb les quatre medalles que ha guanyat.Fernando Galindo

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco

Creat:

Actualitzat:

Andorra ha tancat els Jocs dels Petits Estats amb 38 medalles, la xifra mai assolida a l'esdeveniment per part de la delegació nacional. L'equip arrencava el dia amb 25 metalls, i els 13 aconseguits durant l'última jornada de competició han deixat el nou topall històric en 38 gràcies als 13 ors, 11 plates i 14 bronzes.

tracking