Tenis
Vicky Jiménez assoleix l'or en individual
Ha guanyat per dos sets a Maria Weckerle de Luxemburg (6-2 i 6-0)
Vicky Jiménez Kasintseva ha aconseguit la medalla d'or en individual després de guanyar en dos sets i en poc més d'una hora Maria Weckerle de Luxemburg (6-2 i 6-0). L'andorrana s'ha mostrat molt sòlida i agressiva i ha sabut facturar la final amb relativa solvència i ha pogut penjar-se el desitjat or i afegir-lo a l'aconseguit a Malta 2023.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
