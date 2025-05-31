Tenis

Vicky Jiménez assoleix l'or en individual

Ha guanyat per dos sets a Maria Weckerle de Luxemburg (6-2 i 6-0)

El cap de Govern, Xavier Espot, entregant la medalla d'or a Vicky Jiménez.

El cap de Govern, Xavier Espot, entregant la medalla d'or a Vicky Jiménez.Fernando Galindo

Vicky Jiménez Kasintseva ha aconseguit la medalla d'or en individual després de guanyar en dos sets i en poc més d'una hora Maria Weckerle de Luxemburg (6-2 i 6-0). L'andorrana s'ha mostrat molt sòlida i agressiva i ha sabut facturar la final amb relativa solvència i ha pogut penjar-se el desitjat or i afegir-lo a l'aconseguit a Malta 2023.

Vicky Jiménez celebrant la victòria amb la bandera.

