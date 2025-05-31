Gimnàstica rítmica
Doble plata per Berta Miquel
La gimnasta andorrana puja al podi a la final de la modalitat de pilota i cintes
Berta Miquel ha aconseguit dues medalles de plata més, després de la que va sumar ahir a la final general. Avui, la gimnasta andorrana ha executat l'exercici en l'aparell de pilota amb una gran precisió, que li ha fet pujar al segon calaix del podi, amb una puntuació de 25.450, només per darrere de la xipriota, Maria Avgousti, la gran favorita que ha guanyat l'or amb 25.700 punts. En cintes, un altre dels aparells on millor rendiment mostra, l'andorrana només s'ha vist superada, de nou, per Maria Avgousti, amb una puntuació de 24.500, mentre que la xipriota ha sumat 25.050 punts.
Abans, en la rutina de cèrcol, on menys regularitat va mostrar ahir, Miquel ha quedat fora del podi, amb una puntuació total de 24.100, que l'ha situat en cinquena posició, a només 0.350 del bronze. En maces, Miquel tampoc ha pogut desplegar tot el seu potencial, repetint el mateix resultat (24.100) i la mateixa posició.