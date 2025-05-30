Natació
Nadia Tudó es queda sense medalla
La nedadora nacional ha acabat en cinquena posició
Una de les opcions favorites a aconseguir medalla aquest matí, Nàdia Tudó, s'ha quedat sense medalla als 50 metres braça. La nedadora nacional ha acabat en cinquena posició, amb un temps de 33.58. Tampoc ha pogut sumar metall, a la prova de 400 metres estils, on ha acabat en setena posició, just davant de la també andorrana, Alexandra Mejia.
Tomás Lomero no ha aconseguit sumar cap medalla a la final dels 50 metres papallona disputada aquest matí al Centre Esportiu dels Serradells. El nedador andorrà ha acabat setè, amb un crono de 24.75, pràcticament a 1 segon de l'or del montenegrí Milos Milenkovic (23.78). D'aquesta manera, un dels germans Lomero tanca la participació en els Jocs dels Petits Estats sense cap metall en proves individuals, però amb un bronze en el 4x100 estils.
Bronze per a Patrick Pelegrina
Jorge Enríquez Sánchez
Aleix Ferriz tampoc ha aconseguit sumar cap medalla aquest matí en el 50 metres esquena. El tricolor ha acabat en setena posició, aturant el temps amb més de 2 segons de diferència (28.08), respecte al primer classificat, Rufus Bernhardt (25.66). L'andorrà, així com Tomás Lomero, només ha aconseguit una medalla de bronze per equips.
Teixeira es torna a banyar d’or als 400 metres lliures
Marc Basco