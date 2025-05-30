NATACIÓ
Teixeira es torna a banyar d’or als 400 metres lliures
Suma la tercera victòria, i Tomàs Lomero i Nàdia Tudó acaben quarts
Kevin Teixeira va refermar-se com el rei de la delegació nacional en aquests Jocs dels Petits Estats i ahir va penjar-se la seva tercera medalla d’or a la piscina dels Serradells. Després de fer-ho en els 800 i els 1.500 metres lliures, ahir va posar la cirereta del pastís a la cursa dels 400 metres lliures, demostrant la seva capacitat en el mig fons i el fons. Però no va ser fàcil, i és que el nedador va començar un pèl més endarrerit, tot i que a poc a poc va anar progressant i es va acabar imposant per menys de mig segon al sanmarinès Loris Bianchi. Teixeira va fer un temps de 3’59”53, mentre que Bianchi va fer 3’59”90. També va nedar aquesta prova Biel Cuen, que va ser cinquè, a menys d’un segon del podi.
Un cop acabada la cursa, Teixeira no va poder dissimular la seva alegria. De fet, tant dins de la piscina com quan sortia, va fer el tres amb els dits celebrant-ho amb un públic desfermat amb el nou or. Uns minuts després, el nedador va manifestar que “estic molt content, tercera medalla en aquests Jocs, tot i que avui no m’ho esperava, la veritat”, i va agregar “quan estava nedant i he vist que els contrincants han tirat, pensava que no tindria sort, però tenia un pla de cursa preparat, l’he seguit i ha funcionat”. Encara sobre la cursa, va destacar que “en els 400 la gent comença molt ràpida i després no aguanta, i jo és al revés, començo una mica més lent per després atacar”, a més de cloure que “no he patit, estava tranquil, sabia que havia de nedar ràpid i és el que he fet als últims 50 metres, he apretat a tope i estic molt content”. Per últim, va afirmar que “no és per ser un cregut, però havia vingut aquí per buscar les tres medalles d’or i ja està”.
La jornada de finals d’ahir també va deixar dues medalles de xocolata amb les quartes posicions de Nàdia Tudó i Tomàs Lomero. En el cas de Tudó, va finalitzar en quarta posició als 200 metres braça amb un temps de 2’37”10, a un segon i mig del podi, mentre que Lomero va fregar el bronze als 100 papallona amb un registre de 55”62.
També durant la jornada d’ahir, el relleu 4x200 metres lliures amb Kevin Teixeira, Biel Cuen, Aleix Ferriz i Patrick Pelegrina va ser cinquè. A més, Aleix Ferriz va finalitzar en sisè lloc als 100 esquena, mateixa posició que Isabel Montoro en la mateixa disciplina femenina, mentre que Alexandra Mejía va ser també sisena als 400 metres lliures. Per últim, Bernat Lomero va ser vuitè als 50 metres lliures.
Els Serradells viurà avui l’última jornada de finals en natació, però seran durant la jornada de matí. Hi haurà les proves curtes (50 metres) en papallona, esquena i braça, els 400 estils, tot tant masculí com femení, a més dels relleus 4x100 mixtos.
TORN PER A LA NATACIÓ ARTÍSTICA ALS SERRADELLS
El primer a entrar en escena serà el solo tècnic, amb Mariona Casas i Jasmine Serrano, mentre que tot seguit hi haurà el duo lliure amb Zoe Palau i Jasmine Serrano, i Mariona Casas i Aran van den Eerenbeemt.