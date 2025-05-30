Natació
Doble bronze per la natació
Kevin Teixeira i Patrick Pelegrina acaben en tercera posició en les respectives proves
Dos metalls més per a la delegació andorrana i dos més a la natació. Tot i no entrar a les travesses com a opcions més clares, Patrick Pelegrina s'ha reivindicat amb un bronze amb molta tensió. El nedador andorrà ha lluitat fins al final en uns 50 metres braça molt ajustats, on ha acabat en quarta posició. No obstant això, s'ha beneficiat de la desqualificació del xipriota, que ha comès un error a la sortida, certificant així, un bronze pel tricolor.
Kevin Teixeira ja és el rei dels Jocs a la delegació andorrana, amb un nou metall, aquesta vegada de bronze, als 400 metres estil. El tricolor ha fet els deures, amb una demostració de superioritat, acabant primer el seu heat, amb un temps de 4:37.45, pràcticament a 10 segons del segon classificat. Tocava esperar el segon grup, on els nedadors d'Islàndia, Holmar Gretarsson (4:34.09) i el de Xipre, Nikola Kolev (4:35.86), han superat Teixeira, relegant-lo a la tercera posició.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Marc Basco